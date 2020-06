Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί έτρεμε τη Μελάνια και δεν πήγαινε σπίτι - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Μια διαφορετική εικόνα από αυτήν της μειλίχιας, υποχωρητικής και συγκαταβατικής συντρόφου δίνει νέα βιογραφία της Μελάνια Τραμπ, από τη δημοσιογράφο Μέρι Τζόρνταν, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα στις ΗΠΑ ενώ αποσπάσματα δημοσιεύτηκαν στη Washington Post. Το γραφείο της Μελάνια ήδη χαρακτήρισε το βιβλίο ως "φαντασία" και έκανε λόγο για ψευδείς πληροφορίες και πηγές. "Άλλο ένα βιβλίο για την κυρία Τραμπ με ψευδείς πληροφορίες και πηγές. Το βιβλίο ανήκει στο είδος του φανταστικού" είπε η Στέφανι Γκρίσαμ, η διευθύντρια του γραφείου της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, στην Daily Mail την περασμένη εβδομάδα.

Μεταξύ όλων όσων αναφέρονται στο βιβλίο, η Τζόρνταν σημειώνει το περιστατικό πριν από την προεδρική εκλογή, τον Οκτώβριο του 2016, όταν ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος -τότε- για την προεδρία είπε στα ξεχασμένα ανοιχτά μικρόφωνα "άρπαξέ τις από το μ@@@ί". Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ο Τραμπ καθυστέρησε να ανέβει στον πάνω όροφο όπου ήταν η κατοικία του από τα γραφεία της εκστρατείας του στον Πύργο Τραμπ, για δύο ώρες, καθώς φοβόταν να αντιμετωπίσει τη σύζυγό του Μελάνια. Η αντίδραση της νυν Πρώτης Κυρίας περιγράφεται στο βιβλίο "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" της Τζόρνταν. Τον Οκτώβριο του 2016, λοιπόν, σημείο όπου επικεντρώνεται το CBSNews.com, το Access Hollywood έφερε στη δημοσιότητα τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που προκάλεσε σάλο. Συγκεκριμένα,΄ο υποψήφιος για την προεδρία Τραμπ ακούστηκε να λέει μέσω του ανοικτού μικροφώνου του για τις γυναίκες: "Ξέρεις, αυτομάτως έλκομαι από όμορφες -ξεκινάω να τις φιλάω. Είναι σαν μαγνήτης. Απλώς ένα φιλί. Δεν περιμένω καν. Και όταν είσαι αστέρας σε αφήνουν να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα" είπε και πρόσθεσε ότι θα μπορούσε "να τις αρπάξω από το μ@@@ί. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε" επανέλαβε. Όταν η Washington Post δημοσίευσε αυτό το βίντεο, άτομο στην αίθουσα είπε στη συγγραφέα Μέρι Τζόρνταν ότι ο Τραμπ έγινε κατακόκκινος όταν το είδε με το επιτελείο της προεκλογικής του εκστρατείας στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Αλλά η πραγματική του έγνοια ήταν η Μελάνια. "Ηταν ο ελέφαντας όχι στο δωμάτιο" είπε ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι Κρις Κρίστι, σύμβουλος εκστρατείας στη συγγραφέα. "Όλοι έλεγαν "πρέπει να πας πάνω να δεις τη Μελάνια. Γιατί δεν πας πάνω τώρα να δεις τη Μελάνια;". Και αυτός δεν βιαζόταν να πάει" είπε ο Κρίστι και πρόσθεσε: "Του είπα, "δεν θα γίνει ευκολότερο. Όσο περισσότερο περιμένεις, δεν θα γίνει ευκολότερο"". Όσο για την αντίδραση της Μελάνια, είπε στον Τραμπ "τώρα μπορεί να χάσεις. Μπορείς να τα διαλύσεις όλα για εμάς". Ο Τραμπ απολογήθηκε λέγοντας ότι δεν τα εννοούσε όσα είπες και ότι τα λόγια αυτά ήταν απλώς σκ@@ά".