Ένας από τους λόγους που η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ καθυστέρησε να μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στον Λευκό Οίκο, το 2017 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε στις εκλογές, ήταν όπως υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο, ότι επαναδιαπραγματεύτηκε τους όρους του προγαμιαίου συμβολαίου της. Το βιβλίο που βρίσκεται στα ράφια από την περασμένη εβδομάδα γράφτηκε από τη δημοσιογράφο της Washington, Mary Jordan.

Η συγγραφέας βασιζόμενη σε πηγές κοντά στον Τραμπ, υποστηρίζει ότι το κίνητρο της Μελάνια ήταν να βελτιώσει την οικονομική συμφωνία με τον Ντόναλντ για να μπορεί να φροντίζει καλύτερα τον γιο τους, Μπάρον. Ο τίτλος του βιβλίου είναι "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" και βασίζεται σε περισσότερες από 100 συνεντεύξεις, σύμφωνα με την NY Post.

Σε άλλο σημείο, αναφέρεται ότι η Μελάνια Τραμπ πήρε τον χρόνο της για να ηρεμήσει μετά το σκάνδαλο για τις σεξουαλικές αδιακρισίες του Προέδρου.

"Ήθελε να έχει γραπτώς ότι όταν τεθεί θέμα οικονομικών ευκαιριών και κληρονομιάς, ο γιος της Μπάρον θα αντιμετωπιστεί ισάξια με τα υπόλοιπα τρία παιδιά του Τραμπ" τονίζει η συγγραφέας.

Πολλές φορές άλλωστε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τοποθετηθεί δημοσίως για την υποστήριξή του στα προγαμιαία συμβόλαια που προστατεύουν την περιουσία.

Μια εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας απέρριψε τους ισχυρισμούς του βιβλίου τονίζοντας ότι "Ακόμη ένα βιβλίο για την Μελάνια Τραμπ με ψευδείς πληροφορίες και πηγές. Αυτό το βιβλίο είναι μυθιστόρημα".