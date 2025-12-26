Μεξικό: Δολοφονήθηκε στέλεχος του καρτέλ Σιναλόα – Ήταν στο στόχαστρο των ΗΠΑ που προσέφεραν αμοιβή 4 εκατ. δολαρίων

Οι αρχές του Μεξικό ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ταυτοποίησαν άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας πως επρόκειτο για στέλεχος φράξιας του καρτέλ Σιναλόα, συμμορίας στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που της προσάπτει πως ευθύνεται για την εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φαιντανύλης στην αγορά των ΗΠΑ.

«Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε χάρη στην εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων του», εξήγησε η τοπική εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Ο άνδρας, που δολοφονήθηκε την Κυριακή σε εστιατόριο της μεξικανικής πρωτεύουσας, ήταν ο Όσκαρ Μεδίνα, επικεφαλής της ασφάλειας των «Τσαπίτος», της φράξιας των γιων του Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν, του διαβόητου πρώην αρχηγού του καρτέλ, ο οποίος εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές προσέφεραν αμοιβή 4 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του Όσκαρ Μεδίνα.

Σύμφωνα με φάκελο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Όσκαρ Μεδίνα, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Πάνου», ήταν ο «κυριότερος υπαρχηγός του Ιβάν Αρτσιβάλντο Γκουσμάν Σαλασάρ, ανώτερου στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, και επικεφαλής (…) του μηχανισμού ασφαλείας του Γκουσμάν Σαλασάρ και των αδελφών του, των Τσαπίτος».

Τον Απρίλιο του 2023, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων της Νέας Υόρκης του είχε απαγγείλει κατηγορίες για κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς για συνωμοσία για την εισαγωγή φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο συνθετικό οπιοειδές ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση ετησίως τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, κάτι που έχει αυξήσει τις εντάσεις με το Μεξικό, ιδίως αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.