Μεξικό: Δολοφονήθηκε στέλεχος του καρτέλ Σιναλόα – Ήταν στο στόχαστρο των ΗΠΑ που προσέφεραν αμοιβή 4 εκατ. δολαρίων

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μεξικό, ναρκωτικά, καρτέλ
φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Eduardo Verdugo

Οι αρχές του Μεξικό ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ταυτοποίησαν άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας πως επρόκειτο για στέλεχος φράξιας του καρτέλ Σιναλόα, συμμορίας στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που της προσάπτει πως ευθύνεται για την εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φαιντανύλης στην αγορά των ΗΠΑ.

«Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε χάρη στην εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων του», εξήγησε η τοπική εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Ο άνδρας, που δολοφονήθηκε την Κυριακή σε εστιατόριο της μεξικανικής πρωτεύουσας, ήταν ο Όσκαρ Μεδίνα, επικεφαλής της ασφάλειας των «Τσαπίτος», της φράξιας των γιων του Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν, του διαβόητου πρώην αρχηγού του καρτέλ, ο οποίος εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές προσέφεραν αμοιβή 4 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του Όσκαρ Μεδίνα.

Σύμφωνα με φάκελο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Όσκαρ Μεδίνα, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Πάνου», ήταν ο «κυριότερος υπαρχηγός του Ιβάν Αρτσιβάλντο Γκουσμάν Σαλασάρ, ανώτερου στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, και επικεφαλής (…) του μηχανισμού ασφαλείας του Γκουσμάν Σαλασάρ και των αδελφών του, των Τσαπίτος».

Τον Απρίλιο του 2023, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων της Νέας Υόρκης του είχε απαγγείλει κατηγορίες για κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς για συνωμοσία για την εισαγωγή φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο συνθετικό οπιοειδές ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση ετησίως τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, κάτι που έχει αυξήσει τις εντάσεις με το Μεξικό, ιδίως αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Χριστουγεννιάτικο μπαχαρικό που μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης και να μειώσει τη φλεγμονή

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Μετά από πόσες μέρες μπορούμε να φάμε το φαγητό που περίσσεψε – Πώς θα το διατηρήσουμε σωστά

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 50% στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:50 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Γιουν Σουκ Γιολ: Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας κινδυνεύει με φυλάκιση 10 ετών

Ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζήτησε ποινή φυλάκισης 10 ετών για τον πρώην πρόεδρο, ...
04:26 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Μεξικό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 32 τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον δέκα νεκρούς και 32 τραυματίες σημειώθηκε την Πέμπτη, στο Μεξ...
03:44 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Συνεργασία Νιγηρίας – ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας μετά τα αεροπορικά πλήγματα κατά τρομοκρατών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νιγηρίας επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ακριβή αμερικανικά αεροπορι...
01:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού κράτους στη Νιγηρία – Για προστασία των χριστιανών κάνει λόγο ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν «πο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα