Τραγωδία στην Κίνα. Βυτιοφόρο εξερράγη ενώ βρισκόταν σε κίνηση σε εθνική οδό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50. Σύμφωνα με το Russia Today, μετά την έκρηξη, τμήματα του φορτηγού εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση, ενώ έσπασαν τζάμια από το ωστικό κύμα, ακόμη και στο διπλανό χωριό.

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7