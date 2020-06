Αποσύρθηκε από την πλατφόρμα HBO Max η ταινία «Όσα παίρνει ο Άνεμος», εν μέσω των εκδηλώσεων του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας εναντίον των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εμβληματική ταινία, διάρκειας 4 ωρών του 1939, θεωρείται από ορισμένους πανεπιστημιακούς ως εργαλείο στα χέρια του ρεβιζιονισμού των απολογητών του Νότου και της ιστορίας της δουλείας παρουσιάζοντας μία ρομαντική όψη του Νότου και μία πολύ καλλωπισμένη πλευρά της δουλείας, με το υπηρετικό προσωπικό ικανοποιημένο από την μοίρα του και εργαζόμενο υπό τους συνήθεις όρους εργασίας των εργαζομένων.

Αυτός ο καλλωπισμός μίας σκοτεινής περιόδου της αμερικανικής Ιστορίας είναι έργο πολύ οργανωμένων κινημάτων στις πολιτείες που ανήκαν στην Συνομοσπονδία κατά την διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, που προσπαθούν να δώσουν στον αμερικανικό Νότο εκείνης της εποχής μία παρουσιάσιμη εικόνα.

Βασικό σημείο, η ιδεολογία της «Lost Cause» (Χαμένη Υπόθεση) υποστηρίζει ότι οι Πολιτείες του Νότου πολέμησαν για την πολιτική τους ανεξαρτησία, την απειλούμενη από τον Βορρά, και όχι για την διατήρηση της δουλείας, πράγμα που αντιβαίνει στην ιστορική αλήθεια.

Αν και σε απόλυτους αριθμούς, το «Avengers: Endgame» έρχεται πρώτο σε έσοδα στην ιστορία του σινεμά, με 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, το «Οσα παίρνει ο Ανεμος» (Gone With the Wind) παραμένει στην κορυφή με 3,44 δισεκατομμύρια δολάρια, αν ληφθεί υπ΄όψιν ο πληθωρισμός.

«Το Οσα παίρνει ο Ανεμος είναι το προϊόν μίας εποχής και απηχεί φυλετικές προκαταλήψεις που ήταν κοινός τόπος στην αμερικανική κοινωνία», σχολίασε εκπρόσωπος της HBO Max για να εξηγήσει την απόφαση για την απόσυρση από την πλατφόρμα της ταινίας των 8 Οσκαρ.

Για την εταιρεία, η διατήρηση της ταινίας στον κατάλογό της «χωρίς εξήγηση ή καταγγελία αυτού του δεδομένου θα ήταν ανεύθυνη».

Η πλατφόρμα θα περιλάβει και πάλι της ταινία στον κατάλογό της, αλλά με μία πλαισίωση που θα εντάσσει το έργο στην εποχή του.

Η ταινία παραμένει προσβάσιμη σε άλλες πλατφόρμες.