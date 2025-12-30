Βρετανία: «Σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης

Enikos Newsroom

διεθνή

ΓΑΛΛΙΑ EUROSTAR

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας στη Μάγχη, ανακοίνωσε ότι αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τούνελ από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας). Εκπρόσωπος της εταιρείας, έκανε την δήλωση, για να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

Λιγότερο από μια ώρα νωρίτερα η Eurostar είχε ανακοινώσει την αναστολή «όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών» μέχρι νεωτέρας, μετά από διπλό τεχνικό περιστατικό στη σήραγγα της Μάγχης.

Στην αρχική της ενημέρωση η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους με αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία με την Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

