Χάρι-Μέγκαν: Ίλιγγο προκαλεί το ποσό που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι για τη χλιδάτη ζωή τους - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Δύο χρόνια μετά τον γάμο τους που θεωρείτο ο γάμος της δεκαετίας, η αυτοψία δείχνει ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν κοστίσει τόσο στη φήμη των Ουίνδσορ όσο και εκατομμύρια λίρες στον βρετανικό λαό, στον οποίο έτσι εύκολα γύρισαν την πλάτη αναζητώντας την ιδιωτικότητα και την ανεξαρτησία τους στον λαμπερό κόσμου του Χόλιγουντ.

Αρθρογράφος της Daily Mail, πρώην υπουργός και συγγραφέας του "And What Do you Do?" κάνει τον λογαριασμό και μετράει τα σπασμένα του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, σημειώνοντας πως το ποσό που κόστισαν στον βρετανικό λαό αγγίζει τα 44 εκατ. λίρες. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο καθώς η Βρετανία προσπάθησε να παρέχει στο ζευγάρι ακριβώς ό,τι ζητούσε. Η χρηματοδότησή του φέρεται να διακόπηκε στις 31 Μαρτίου με την οριστική παραίτηση από τα πριγκιπικά καθήκοντα. Παρά το γεγονός ότι εγκατέλειψαν τη χώρα, ο λογαριασμός παραμένει ακόμη ανοικτός με τα εκατομμύρια να έχουν φύγει ή ακόμη να φεύγουν...

Για τον γάμο τους, την τελετή, τα πάρτι, τις δεξιώσεις, τις παρελάσεις και τα παρελκόμενα δόθηκαν 31,5 εκατ. λίρες.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έφυγε από το Παλάτι του Κένσινγκτον όπου ζούσε αρχικά σε ένα σπίτι βικτωριανής εποχής, επιζητώντας ανεξαρτησία από την Κέιτ και τον Ουίλιαμ. Ζήτησαν να ανακαινιστεί ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα στο Παλάτι, με 21 δωμάτια, και όλοι είκαζαν ότι θα μετακομίσουν σ' αυτό. Το κόστος της ανακαίνισης, η οποία διήρκεσε ένα έτος, ανήλθε στα περίπου 1,4 εκατ. λίρες. Μόλις αυτή ολοκληρώθηκε το ζευγάρι άλλαξε γνώμη καθώς η Μέγκαν φέρεται να μην τα πήγαινε καλά με την Κέιτ και το διαμέρισμά τους ενωνόταν με αυτό των Κέμπριτζ. Έτσι έστρεψαν αλλού το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση, και φυσικά επέλεξαν το Φρόγκμορ Κότατζ μέσα στην έκταση του Κάστρου Ουίνδσορ. Η βασίλισσα τους το παραχώρησε. Και τότε άρχισαν οι εργασίες ανακαίνισης που κόστισαν στον βρετανικό λαό άλλες 2,4 εκατ. λίρες, προκειμένου το σπίτι να γίνει ακριβώς όπως το ήθελε η Μέγκαν αν και παρέβαινε τους οικοδομικούς κανόνες του Ουίνδσορ αλλά και του αρμόδιου συμβουλίου της περιοχής.

Το ζευγάρι μετακόμισε εκεί στην αρχή καλοκαιριού του 2019 αλλά διέμεινε λιγότερο από έξι μήνες καθώς τον Νοέμβριο έφυγαν για τον Καναδά όπου για τη διαμονή του επέλεξε μία έπαυλη αξίας 10.4 εκατ. λιρών στο Βανκούβερ που ανήκε σε εκατομμυριούχο που διατηρεί την ανωνυμία του. Τώρα έχουν εγκατασταθεί σε έπαυλη στο Λος Άντζελες, αξίας 14 εκατ. λιρών που ανήκει στον μεγιστάνα Τάιλερ Πέρι. Το ζευγάρι έχει πει ότι θα πληρώσει την ανακαίνιση στο Φρόγκμορ Κότατζ αφού πλέον δεν ανήκουν στα ανώτατα μέλη της βασιλικής οικογένειας και αυτό είναι βασιλική ιδιοκτησία, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνουν και ενοίκιο. Ωστόσο, αν υποθέσουμε ότι το ενοίκιο είναι γύρω στις 10.000 λίρες, θα τους πάρει περίπου 25 χρόνια για να ξεπληρώσουν το κόστος της ανακαίνισης και αυτό χωρίς επιπρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις ούτε κόστος συντήρησης. Ο Χάρι έλαβε το μισό της κληρονομιάς των 21 εκατ. λιρών της μητέρας του, που υπολογίζεται στα 6 εκατ. λίρες μετά τους φόρους. Αν αυτό το ποσό επενδυθεί σωστά τότε σε 23 χρόνια θα αποφέρει τουλάχιστον το διπλάσιο. Επιπλέον, φέρεται να κληρονόμησε επιπλέον 7 εκατ. λίρες από τη βασιλομήτορα το 2002, οπότε συνολικά να έχει μία περιουσία γύρω στις 19 εκατ. λίρες, χωρίς να προσμετρηθούν σ' αυτήν οι 2.4 εκατ. λίρες που λαμβάνει ετησίως από τον πατέρα του. Τα ετήσια έσοδα της Μέγκαν ανέρχονται βάσει της καριέρας της στις 2-5 εκατ. λίρες. Και ενώ θα μπορούσαν να ξεπληρώσουν όλο το ποσό που χρωστούν εφάπαξ έχουν απολύτως την ικανότητα, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό τι θα κάνουν. Πάντως, οι δυο τους δεν φείδονται απολαύσεων καθώς ξοδεύουν αλόγιστα για πολυτέλειες και ξεχωριστές στιγμές. Τον Αύγουστο πέρυσι έφυγαν ταξίδι στην Ίμπιζα όπου πέρασαν μια εβδομάδα με το κόστος των διακοπών να ανέρχεται στις 100.000 λίρες, αν και φημολογείται ότι μπορεί να είναι δώρο. Μετά τον γάμο η Μέγκαν απέκτησε μία συλλογή κοσμημάτων αξίας 600.000 λιρών, περιλαμβανομένων δώρων από τον Χάρι και τη βασίλισσα, συλλογή μεγαλύτερη από αυτήν της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Μάλιστα, λέγεται ότι πέρυσι τον Ιούνιο η συλλογή της αυξήθηκε στα 91 κομμάτια.

Επίσης, ο βρετανικός λαός πληρώνει και μέρος του προσωπικού που απασχολεί το πριγκιπικό ζευγάρι. Με την αποχώρησή τους στις 31 Μαρτίου, μία ομάδα 15 ανθρώπων σταμάτησε να εργάζεται γι' αυτούς. Η νταντά θα πληρωθεί από ιδιωτικό ταμείο ενώ το προσωπικό θα πληρωθεί από τα κρατικά ταμεία. Πάντως, συνολικά το κόστος για το προσωπικό που απασχολούσαν επί δύο χρόνια ανέρχεται στις 592.000 λίρες.

Επίσης, η αυστηρή ασφάλεια που επιβάλλεται να έχουν από τον γάμο τους μέχρι τη στιγμή της παραίτησής τους, όπου άνδρες ασφαλείας τους ακολουθούσαν σε κάθε βήμα τους, όπως στο baby shower στη Νέα Υόρκη, ή λίμνη Κόμο με τους Κλούνεϊ ή στις διακοπές τους στη νότια Γαλλία, είναι δαπανηρή κοστίζοντας στον βρετανικό λαό γύρω στα 7 εκατομμύρια. Τα ταξίδια τους αυτά τα δύο χρόνια κόστισαν 1 εκατ. λίρες, ενώ επιβάρυναν το Δουκάτο της Κορνουάλης με 1,9 εκατ. λίρες.