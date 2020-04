Ο Elon Musk είχε υποσχεθεί πως η εταιρία του, αν χρειαστεί, θα κατασκευάσει αναπνευστήρες για ασθενείς του κορονοϊού. Με μία ανάρτησή του στο Twitter, o Elon Musk ανακοίνωσε πως η Tesla είναι έτοιμη να στείλει αναπνευστήρες σε νοσοκομεία σε όλες τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία.

Τα έξοδα κατασκευής και μεταφοράς των αναπνευστήρων θα καλυφθούν εξ' ολοκλήρου από την Tesla, με μόνη προϋπόθεση οι συσκευές να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε ασθενείς που τις χρειάζονται και να μην αποθηκευτούν σε αποθήκες.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.