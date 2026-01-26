Δήμαρχος Σιντικής στο enikos.gr: Περνάμε δύσκολες στιγμές, είναι κρίσιμη η κατάσταση – Εάν συνεχίσει η βροχή θα κινδυνεύσει το Σιδηρόκαστρο – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Η κατάσταση στον δήμο Σιντικής στις Σέρρες είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς συνεχίζεται η ισχυρή βροχόπτωση. Ο δήμαρχος Γιώργος Τάτσιος προειδοποίησε ότι «είναι κρίσιμη η κατάσταση» και εάν συνεχιστεί η βροχή «πλημμυρίσει το Σιδηρόκαστρο».- Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σιδηρόκαστρο λόγω ζημιών, διάβρωσης στην κοίτη του ποταμού και πλημμυρισμένων δρόμων. Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος σε ένα σημείο για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.- Από την ορμή και τον όγκο του νερού ουσιαστικά «χωρίστηκε το βουνό στη μέση», ενώ ζευγάρι κτηνοτρόφων που είχε εγκλωβιστεί στην περιοχή Φαιά Πέτρα απεγκλωβίστηκε σώο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΕΡΡΕΣ ΣΙΝΤΙΚΗ

Η κατάσταση στον δήμο Σιντικής στις Σέρρες είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς συνεχίζεται η ισχυρή βροχόπτωση. Όπως είπε στο enikos.gr ο δήμαρχος Γιώργος Τάτσιος, “είναι γεγονός ότι περνάμε δύσκολες στιγμές. Είναι κρίσιμη η κατάσταση”, ενώ συμπλήρωσε ότι εάν συνεχιστεί η βροχή και το βράδυ, ενδεχομένως “να πλημμυρίσει το Σιδηρόκαστρο. Θα ναι δύσκολο το βράδυ”.

Αυτό γίνεται διότι ο ποταμός Κρουσοβίτης έχει δεχτεί πολύ μεγάλο όγκο νερού από τον Όρβηλο, “το βουνό που κάηκε. Εάν θυμάστε, είναι το βουνό που καιγόταν επί ένα μήνα πέρυσι το καλοκαίρι. Μαζεύτηκαν ρυάκια και παραπόταμοι, κατέβηκαν και όλα κατεβαίνουν από τον Όρβηλο, πέφτουν στον Κρουσοβίτη και μαζεύεται πολύ νερό. Είναι ήδη στο ύψος του δρόμου”.

Ο δήμος, οι κάτοικοι και οι αρχές προσπαθούν να προστατεύσουν την περιοχή φτιάχνοντας αναχώματα – φράγματα με μηχανήματα έργου. Ωστόσο, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, υπάρχει ο κίνδυνος να πλημμυρίσουν και αυτά, καθώς δεν θα αντέξουν, οπότε το νερό θα μπορέσει να φτάσει ως το Σιδηρόκαστρο.

“Γι’ αυτό έχουμε κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την έδρα της Σιντικής, το Σιδηρόκαστρο. Υπάρχουν ζημιές, υπάρχει διάβρωση στην κοίτη του ποταμού και πλημμύρισαν δρόμοι. Επιπλέον, υπάρχουν φθορές σε γεώτρηση που είναι μία από τις τρεις που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση. Τώρα που μιλάμε κατεβαίνει η στάθμη στο νερό της ύδρευσης.

Παράλληλα, έχουμε διακόψει την παροχή ρεύματος, η πόλη έχει, δεν έχει η κοιλάδα, ένα σημείο που είναι περιπατητικό, πηγαίνει κόσμος και κάνει βόλτα. Έγινε διακοπή για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας”, σημειώνει ο κ. Τάτσιος.

Το νερό χώρισε το βουνό – Σώο ζευγάρι κτηνοτρόφων

Ο δήμαρχος Σιντικής είπε στο enikos.gr πως από την ορμή και τον όγκο του νερού ουσιαστικά “χωρίστηκε το βουνό στη μέση”.

Νωρίτερα, είχε εγκλωβιστεί ζευγάρι κτηνοτρόφων στην περιοχή Φαιά Πέτρα.

Οι άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

