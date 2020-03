Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν όπου έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων.

Tonight we meet with President @RTErdogan in Brussels. We need an open dialogue to see how we can implement our #EUTurkey statement on migration.

We will also discuss the situation in the region, especially in #Syria and how the EU can contribute to stability. pic.twitter.com/Bcl4yLUz92