Αθήνα: Συνελήφθη 20χρονος με καλάσνικοφ στη βαλίτσα του – Μόλις είχε αποβιβαστεί από υπεραστικό λεωφορείο 

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη χθες στην Αθήνα 20χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατείχε και μετέφερε πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov».
  • Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.
  • Κατά τον έλεγχο σε τροχήλατη βαλίτσα βρέθηκε το πολεμικό τυφέκιο και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθήνα: Συνελήφθη 20χρονος με καλάσνικοφ στη βαλίτσα του – Μόλις είχε αποβιβαστεί από υπεραστικό λεωφορείο 

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, 20χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατείχε και μετέφερε πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov».

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε τροχήλατη βαλίτσα που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το πολεμικό τυφέκιο, καθώς και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεω...

Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ από 1/7/26

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε από καρκίνο ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το σπέρμα του Δανού δότη – Νοσεί και το αδελφάκι του

Τραγική τροπή παίρνει η υπόθεση με το σπέρμα δότη από την Δανία, που ήταν εν αγνοία του φορέας...
19:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου – Δείτε τον πίνακα

Ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα μας, το μεσημέρι της Παρασκευή...
19:10 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κτηνωδία στην Ανάβυσσο: Πυροβόλησαν και σκότωσαν μεσογειακή φώκια στο Μαύρο Λιθάρι – ΦΩΤΟ

Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία του Μαύρου Λιθαριού στην Ανάβυσσο. Το θηλαστικ...
18:50 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Ανήλικος τραυμάτισε γυναίκα αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ανήλικο και μία αστυνομικό στο Ηράκλειο, το βράδυ της Π...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα