Τον τρόμο βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης Pegasus από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης Sabiha Gökçen με προορισμό το Ντίσελντορφ. Τη στιγμή της προσγείωσης άναψε ο συναγερμός για φωτιά προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Φέρεται η φωτιά να άναψε σε τμήμα της ουράς του αεροσκάφους ενώ αυτό προχωρούσε στον χώρο στάθμευσης. Οι 163 επιβάτες βγήκαν σώοι από τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης, με την περιπέτεια αυτή να ολοκληρώνεται αισίως.

Υπενθυμίζεται ότι αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας κόπηκε σε τρία κομμάτια στις 5 Φεβρουαρίου κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Sabiha Gökçen με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και 180 να τραυματιστούν, ενώ στις 11 Φεβρουαρίου πάλι κατά την προσγείωση στο ίδιο αεροδρόμιο, προκλήθηκε πανικός όταν ο κυβερνήτης της πτήσης έχασε τις αισθήσεις του.

Passengers evacuate Pegasus flight PC1003 after landing at Düsseldorf after smoke observed coming from the landing gear (Video: HavaSosyalMedya). https://t.co/qZUBC2hacu pic.twitter.com/iMlSmgxs56