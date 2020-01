"Ο καρκίνος είναι αρκετά σκληρή κατάσταση για έναν άνθρωπο" είπε η Τέιλορ και σημείωσε ότι η οικογένειά της πρέπει να διαχειριστεί νέα σειρά συμπτωμάτων.

Υπογράμμισε ότι γι' αυτήν ήταν πολύ μεγάλη απόφαση να μιλήσει δημοσίως για την ασθένεια της μητέρας της. "Όλοι αγαπούν τη μητέρα τους, όλοι έχουν μία πολύ σημαντική μητέρα. Αλλά για εμένα είναι η δύναμη που με καθοδηγεί. Σχεδόν κάθε απόφαση που λαμβάνω, πρώτα μιλάω σε εκείνη. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να μιλήσω για την αρρώστια της".

Στο νέο άλμπουμ της έχει το τραγούδι "Soon You'll Get Better" το οποίο και αφιερώνει στη μητέρα της.