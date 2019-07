Σάλος από τη δήλωση Αιγύπτιας υπουργού: Οι αντιφρονούντες θα... αποκεφαλίζονται - ΒΙΝΤΕΟ

Η υπουργός Μετανάστευσης της Αιγύπτου, η Ναμπίλα Μακράμ, προκάλεσε πολεμική όταν προειδοποίησε προ ημερών στο Τορόντο ότι οι Αιγύπτιοι αντιφρονούντες που «κακολογούν» τη χώρα θα αποκεφαλίζονται.

Video from inside the Egyptian🇪🇬 Embassy in Canada 🇨🇦 Shows Minister of Immigration and Expatriates Affairs #Nabila Makram Ebeid ,

Threatens Egyptian opposition they will be ((cut off )) pic.twitter.com/gacZxA9IGa