Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Δεν θα μείνουν αναπάντητες οι φρικτές δολοφονίες στην Μπούτσα και σε άλλες πόλεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη νέα επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «φρικτές δολοφονίες» στην Μπούτσα και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας από τις οποίες αποχώρησαν τα ρωσικά στρατεύματα.

«Οι οδυνηρές εικόνες δεν μπορούν και δεν θα μείνουν αναπάντητες» τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν διαβεβαιώνοντας για την πλήρη στήριξη της Επιτροπής. Προσέθεσε ότι συμφώνησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο για «πλήρη συντονισμό» σημειώνοντας ότι «η ΕΕ έχει συστήσει μια κοινή ομάδα έρευνας με την Ουκρανία για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.

The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.

