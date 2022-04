Φον ντερ Λάιεν: Άμεση απειλή για την ασφάλειά μας η επιθετικότητα της Ρωσίας

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από την Ινδία όπου βρίσκεται, έκανε λόγο για «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» εκ μέρους της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων «τις δολοφονίες αθώων πολιτών» και την «επαναχάραξη των συνόρων με τη βία».

«Στην Ευρώπη, βλέπουμε την επιθετικότητα της Ρωσίας ως άμεση απειλή για την ασφάλειά μας», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής και συμπλήρωσε ότι «θα φροντίσουμε ώστε η απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας να είναι στρατηγική αποτυχία».

Επιπλέον, αναφερόμενη στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι «οι κυρώσεις δεν είναι ποτέ μια αυτόνομη λύση. Είναι ενσωματωμένες σε μια ευρύτερη στρατηγική που έχει διπλωματικά στοιχεία και στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια. Και αυτός είναι ο λόγος που σχεδιάσαμε τις κυρώσεις με τρόπο ώστε να τις διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να επιτύχουμε μια διπλωματική λύση, που θα φέρει μια διαρκή ειρήνη».

As vibrant democracies, India and the European Union share common values and interests.

But our values are not shared by everyone.

So let’s address, jointly, the rising challenges to our open and free societies.

My address @Raisinadialogue ↓ https://t.co/6FMJdeXrW9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2022