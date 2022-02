ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για την ουκρανική κρίση την Πέμπτη

Έκτακτη Σύνοδος κορυφής της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το απόγευμα με αφορμή την ουκρανική κρίση και τις ραγδαίες εξελίξεις.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ: “Η χρήση βίας και εξαναγκασμού για αλλαγή συνόρων δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Συγκαλώ έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στις 21.00 ώρα Ελλάδος.

The use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century.

I am calling a special European Council tomorrow in Brussels to discuss the latest developments related to #Ukraine and Russia #EUCO https://t.co/WAfF9n4yix

— Charles Michel (@eucopresident) February 23, 2022