Μπορέλ: Σημείο καμπής στην ιστορία της ΕΕ η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ύψους 450 εκατ. ευρώ

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, λίγο μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, δήλωσε πως “η ρωσική στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία γίνεται όλο και πιο βάναυση και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απαντούν με θάρρος. Το Κίεβο αντιστέκεται”.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, οι χώρες της ΕΕ συμφωνούν και είναι αποφασισμένες να αυξήσουν τη στρατιωτική στήριξη, διμερώς, προς την Ουκρανία και να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ. Έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας για στρατιωτική βοήθεια, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανάγκη από αμυντικά όπλα όλων των ειδών, τα οποία η ΕΕ θα παραδώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ανέφερε ο Μπορέλ.

Τόνισε, επίσης, ότι η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ύψους 450 εκατ. ευρώ, είναι «σημείο καμπής στην ιστορία της ΕΕ». Μέχρι σήμερα δεν επιτρεπόταν η ΕΕ να δώσει όπλα σε άλλη χώρα, είπε ο Μπορέλ, «έσπασε αυτό το ταμπού», πρόσθεσε.

Our decision to provide lethal support to #Ukraine is a turning point in history of European integration.

With EU Defence Ministers, we further elaborated how to concretely help Ukraine to repel #Russia‘s ruthless attack.#StandingWithUkraine#EUDefencehttps://t.co/O8vVeoTAOn pic.twitter.com/V1BktvtTcF

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2022