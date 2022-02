Ζοζέπ Μπορέλ: Θα κάνουμε τα πάντα για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία

Δηλώσεις έκανε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να υιοθετηθούν περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε προαναγγείλει ότι θα προτείνει πακέτο έκτακτης βοήθειας για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, για να τις υποστηρίξει η ΕΕ “στον ηρωικό τους αγώνα”, όπως είχε γράψει σε χθεσινή του ανάρτηση στο twitter.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ στις δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες τόνισε ότι “θα κάνουμε τα πάντα για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία”.

Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κολούμπα, o οποίος ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα του.

VTC with the @G7 Foreign Ministers, where we were joined by courageous Minister @DmytroKuleba, who informed us of the latest developments on the ground.

We are committed to do everything we can to support #Ukraine.

We stand by the heroic Ukrainian people. #PutinsWar pic.twitter.com/XkCy99RHMV

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 27, 2022