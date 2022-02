Ουκρανία: “Λύγισε” η μεταφράστρια του Ζελένσκι την ώρα της ομιλίας του

Λύγισε ενώ μετέφραζε το διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι η Γερμανο-ουκρανή μεταφράστρια.

Αρχικά ακούγεται η φωνή της να μεταφράζει κάθε λέξη του Ζελένσκι, όταν σιγά σιγά χάνεται και μετά ακούγεται ο λυγμός της. Στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα.

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79

