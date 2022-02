Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια-Μπλίνκεν: “Ζωτικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα” είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Τηλεφωνική επικοινωνία, με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν είχε νωρίτερα σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Μου μετέφερε τα συλλυπητήρια για το θάνατο των Ελλήνων ομογενών, ενώ τον ευχαρίστησα για τη δήλωσή του για την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Από την πλευρά του ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη σταθερή υποστήριξή της στην Ουκρανία και στις προσπάθειες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να λογοδοτήσει η Ρωσία για τις ενέργειές της.

I spoke today with Greek Foreign Minister @NikosDendias about our efforts to support Ukraine in resisting Russia’s unbridled aggression. Greece remains a vital @NATO Ally and supporter of Ukrainian sovereignty.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2022