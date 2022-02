Μπορέλ: 450 εκατ. ευρώ για προμήθεια όπλων από την ΕΕ στην Ουκρανία

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στην αποδέσμευση 450 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια όπλων από την ΕΕ στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, κάνοντας λόγο για «ιστορική στιγμή», λίγο μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την αγορά και την παράδοση όπλων σε μία χώρα που δέχεται επίθεση, ανέφερε ο Ζ. Μπορέλ. Με τα 450 εκατ. ευρώ από την ΕΕ θα αγοραστούν όπλα και θα παραδοθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για να αντισταθούν στη ρωσική εισβολή. Επιπλέον, οι «27» συμφώνησαν στην αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια καυσίμων στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ενέκριναν το νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το διεθνές τραπεζικό σύστημα SWIFT και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών στην ΕΕ.

Οι «27», ενέκριναν, επίσης, την απαγόρευση του εναέριου χώρου της ΕΕ για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες και όλα τα ρωσικά αεροπλάνα, καθώς και την απαγόρευση της μετάδοσης στην ΕΕ του “Russia Today”, του “Sputnik” και των θυγατρικών τους που «παραπληροφορούν», όπως είπε ο Μπορέλ.

LIVE NOW: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today’s extraordinary meeting of EU Foreign Ministers #FAC https://t.co/rzdiiJQEUT

— EUSecurityDefence (@EUSec_Defence) February 27, 2022