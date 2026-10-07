ΥΠΟΙΚ: Κατανεμήθηκαν 97,8 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών από φυσικές καταστροφές

Πόροι ύψους 97,8 εκατ. ευρώ κατανεμήθηκαν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού, Συνδέσμους Δήμων και Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030, αποσκοπεί στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης υποδομών, με έμφαση στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

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Οικονομία

ΚΡΗΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΚΡΗΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πόροι συνολικού ύψους 97.845.000 ευρώ κατανεμήθηκαν στους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030.
  • Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.
  • Με το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030, συγκροτείται «ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων για την προστασία των περιοχών που πλήττονται ή απειλούνται από φυσικές καταστροφές», με έμφαση στην πρόληψη και την ταχεία αποκατάσταση ζημιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πόροι συνολικού ύψους 97.845.000 ευρώ κατανεμήθηκαν για τη στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού και Β’ Βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030.

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Η χρηματοδότηση, με αποφάσεις, του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Όπως τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «με το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030 συγκροτείται ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων για την προστασία των περιοχών που πλήττονται ή απειλούνται από φυσικές καταστροφές. Η έμφαση δίνεται τόσο στην έγκαιρη πρόληψη όσο και στην ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, με παράλληλη αναβάθμιση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των τοπικών κοινωνιών».

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