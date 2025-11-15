Σύσκεψη Χατζηδάκη – Τσιάρα με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο επίκεντρο η πορεία των ελέγχων και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Σύσκεψη με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν σήμερα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης είναι αν θα μπορέσουν να πληρωθούν τέλη Νοεμβρίου τη βασική ενίσχυση οι αγρότες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στελέχη τόσο της ΑΑΔΕ όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύουν πυρετωδώς, προκειμένου μέχρι τέλος του μήνα να πληρώσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης -το 70%- όπως γίνεται κάθε χρόνο, ποσό που ανέρχεται γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταβολή έχει καθυστερήσει τουλάχιστον ένα μήνα, καθώς δόθηκε παράταση στην υποβολή των δηλώσεων της ενιαίας ενίσχυσης μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, γιατί έπρεπε υποχρεωτικά οι αγρότες να δηλώσουν τον αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου, ενώ όσον αφορά τους κτηνοτρόφους αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο παίρνουν την ενίσχυση. Έπρεπε να προσκομίσουν τιμολόγια κρέατος, γάλακτος, ζωοτροφών για να μπορέσει να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός του ζωικού κεφαλαίου, γιατί υπήρξαν παρατράγουδα το προηγούμενο διάστημα.

Σε επικοινωνία που είχε η ΕΡΤ με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καββαδάς είπε ότι βρίσκονται όλα στην τελική ευθεία προκειμένου τέλος Νοεμβρίου να μπορέσουν να πάρουν οι αγρότες την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες πληρωμές, όπως το μέτρο 23 για την απώλεια εισοδήματος, κάποια εκκρεμή προγράμματα, Κομφούζιο, σπάνιες φυλές και φυσικά και οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του 2025.

Στις τάξεις των αγροτών υπάρχει μεγάλη οργή και μεγάλη αγανάκτηση για τις καθυστερημένες πληρωμές, με τους περισσότερους να δηλώνουν πως βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και δεν μπορούν ούτε να πληρώσουν ούτε τις υποχρεώσεις τους.