Σύσκεψη Χατζηδάκη – Τσιάρα με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο επίκεντρο η πορεία των ελέγχων και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύσκεψη με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν σήμερα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης είναι αν θα μπορέσουν να πληρωθούν τέλη Νοεμβρίου τη βασική ενίσχυση οι αγρότες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στελέχη τόσο της ΑΑΔΕ όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύουν πυρετωδώς, προκειμένου μέχρι τέλος του μήνα να πληρώσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης -το 70%- όπως γίνεται κάθε χρόνο, ποσό που ανέρχεται γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταβολή έχει καθυστερήσει τουλάχιστον ένα μήνα, καθώς δόθηκε παράταση στην υποβολή των δηλώσεων της ενιαίας ενίσχυσης μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, γιατί έπρεπε υποχρεωτικά οι αγρότες να δηλώσουν τον αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου, ενώ  όσον αφορά τους κτηνοτρόφους αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο παίρνουν την ενίσχυση. Έπρεπε να προσκομίσουν τιμολόγια κρέατος, γάλακτος, ζωοτροφών για να μπορέσει να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός του ζωικού κεφαλαίου, γιατί υπήρξαν παρατράγουδα το προηγούμενο διάστημα.

Σε επικοινωνία που είχε η ΕΡΤ με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καββαδάς είπε ότι βρίσκονται όλα στην τελική ευθεία προκειμένου τέλος Νοεμβρίου να μπορέσουν να πάρουν οι αγρότες την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες πληρωμές, όπως το μέτρο 23 για την απώλεια εισοδήματος, κάποια εκκρεμή προγράμματα, Κομφούζιο, σπάνιες φυλές και φυσικά και οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του 2025.

Στις τάξεις των αγροτών υπάρχει μεγάλη οργή και μεγάλη αγανάκτηση για τις καθυστερημένες πληρωμές, με τους περισσότερους να δηλώνουν πως βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και δεν μπορούν ούτε να πληρώσουν ούτε τις υποχρεώσεις τους.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Χοληστερίνη: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρωτοποριακή θεραπεία που μπορεί να την αντιμετωπίσει με μια μόνο δόση

Black Friday και Cyber Monday: Πότε πέφτουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Νέο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι πότε

«Εκπληκτικά μεγάλος» όγκος ευαίσθητων δορυφορικών επικοινωνιών δεν είναι κρυπτογραφημένος και είναι ευάλωτος σε υποκλοπές –...

Πρώτη ματιά στο Steam Machine – Η φιλόδοξη νέα κονσόλα της Valve που έχει ενθουσιάσει του gamers
περισσότερα
12:43 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Black Friday και Cyber Monday: Tι θα ψωνίσουν οι Έλληνες καταναλωτές στις εκπτώσεις

Αυξημένη κινητικότητα αναμένεται φέτος στη Black Friday και τη Cyber Monday, σύμφωνα με νέα έρ...
09:30 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πιο προσιτή η διαδικασία για τους οφειλέτες – 5 βήματα για «κούρεμα» και δόσεις

Πιο εύκολη, πιο προσιτή και πιο δίκαιη γίνεται για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις...
09:11 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τα 4 μέτρα στήριξης για τους συνταξιούχους – Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες στις αποδοχές τους

Τέσσερα μέτρα για τη βελτίωση του εισοδήματος εκατομμυρίων συνταξιούχων πρόκειται να ενεργοποι...
08:03 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ελαιόλαδο: Τα σενάρια για την τιμή στο ράφι – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή

Πιο προσιτό για τον καταναλωτή αναμένεται να είναι το ελαιόλαδο το προσεχές χρονικό διάστημα σ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα