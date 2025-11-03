«Πρωταθλητές» στα έξοδα οι Έλληνες: Κίνητρο υπογεννητικότητας η ανατροφή του παιδιού

«Πρωταθλητές» στα έξοδα οι Έλληνες: Κίνητρο υπογεννητικότητας η ανατροφή του παιδιού

Η ανατροφή ενός παιδιού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τις ελληνικές οικογένειες, καθώς το κόστος ζωής στη χώρα μας είναι δυσανάλογα υψηλότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τη διατροφή και την ένδυση, μέχρι την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, οι γονείς βλέπουν τα έξοδά τους να αυξάνονται συνεχώς, χωρίς να μένει περιθώριο αποταμίευσης.

Ο Στάθης, πατέρας τριών παιδιών ηλικίας 13, 17 και 18 ετών, περιγράφει στον Alpha την οικονομική πίεση που βιώνει: «Εμένα έχει ακριβύνει 20-30% το σούπερ μάρκετ. Τρώνε και πολύ. Τα φροντιστήρια πιο πολύ μας το χαλάνε. Είναι ακριβά, γιατί άμα δεν πας στο φροντιστήριο δεν κάνεις τίποτα. Το έξοδο το έχω λίγο περιορίσει για να βγαίνουμε, γιατί είναι και τα παιδιά πάνω στα πολλά έξοδα τώρα. Ό,τι βγάζουμε φεύγει, δεν μένει τίποτα».

Τα καθημερινά έξοδα ενός παιδιού περιλαμβάνουν βασικές ανάγκες διαβίωσης, όπως διατροφή, ένδυση, προσωπική φροντίδα, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση (σχολικά είδη, βιβλία, δίδακτρα) και φυσικά την ψυχαγωγία του. Το συνολικό ποσό αυτών των δαπανών αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. «Κατηγοριοποιείται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Αν τα παιδιά είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή σπουδάζουν, είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Πας στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρεις τις τιμές και με 100 ευρώ παίρνεις μιάμιση σακούλα», λέει ένας άλλος πατέρας.

Η οικονομική ανισότητα γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν συγκριθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το κόστος ανατροφής του πρώτου παιδιού στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 39% του κόστους ζωής ενός ενήλικα, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπου οι μισθοί είναι σημαντικά μεγαλύτεροι. «Η κόρη μου ζει στις Βρυξέλλες. Δεν έχουν καμία σχέση οι τιμές με εδώ, αφού εκεί οι μισθοί είναι πολύ πιο υψηλοί. Μια οικογένεια που έχει δύο ή τρία παιδιά, είτε είναι μωρά είτε είναι στην εφηβεία, τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα», αναφέρει μία μητέρα.

Σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η μέση ετήσια δαπάνη για ένα ζευγάρι με ένα παιδί έως 16 ετών φτάνει τις 12.000 ευρώ. Παρά τα στοιχεία αυτά, πολλοί γονείς εκτιμούν ότι η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκληρή. «Τα στοιχεία αυτό λένε, εγώ πιστεύω πως τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα», σημειώνουν, τονίζοντας πως πολλές οικογένειες αναγκάζονται να κάνουν συνεχώς περικοπές. «Κόβουν από αλλού, αφήνουν άλλα απλήρωτα. Προτεραιότητά τους είναι το φαγητό τους και πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους».

