Next is Now 2021: Υποδομές, Πολιτικές και Κίνητρα προσέλκυσης Επενδύσεων

Στα… συστατικά εκείνα που χρειάζονται για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και σε εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν μία ευκαιρία για τη χώρα μας εστίασε η Ιωάννα Δρέττα, διευθύνουσα σύμβουλος Marketing Greece, κατά την εισήγησή της στο συνέδριο «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.

της Εύας Οικονομάκη

«Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής τάσεων που προϋπήρχαν, η βιωσιμότητα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι οι κεντρικές έννοιες του τουρισμού της επόμενης μέρας. Η αναζήτηση ουσιαστικών και βιωματικών εμπειριών, ο λεγόμενος «αργός τουρισμός», η ανάγκη για εντονότερη προϊοντική διασύνδεση με άλλους ζωογόνους τομείς της οικονομίας, τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή, νέες μορφές τουρισμού, όλα μαζί διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα της πανδημίας θα βρει τον ελληνικό τουρισμό σε μία προνομιακή θέση, η βασική πρόταση αξίας της Ελλάδας, η αυθεντικότητα στο προϊόν, η φύση, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, το τοπικό χρώμα, η επαφή με τους ντόπιους, είναι αυτό που αύριο θα είναι καθολικά το ζητούμενο», τόνισε η Ιωάννα Δρέττα, εστιάζοντας στην ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων.

Ανέφερε επίσης ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι αναγκαίο όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά να βελτιώσει το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και τόνισε ότι ο τουρισμός δεν πρέπει να είναι μονοκαλλιέργεια. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι διαθέσιμα, και τη χώρα να βρίσκεται πάνω σε ένα κύμα θετικής επικοινωνίας (τουριστικά, διπλωματικά, επενδυτικά) έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να επανατοποθετήσουμε το προϊόν μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομία της Ελλάδας της επόμενης μέρας», είπε η CEO της Marketing Greece.

«Επανεκκίνηση της κρουαζιέρας είχαμε από το 2021 στην Ελλάδα με home port πλέον τη Θεσσαλονίκη» δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος Δ.Σ. ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του τρίτου πάνελ, το οποίο συντόνιζε ο διευθυντής έκδοσης της Realnews, Κωνσταντίνος Ρομποτής και είχε θέμα «Υποδομές, Πολιτικές και Κίνητρα προσέλκυσης Επενδύσεων».

Ο κ. Λιάγκος, μάλιστα, εκτίμησε ότι σε διεθνές επίπεδο θα υπάρξει τουριστική έκρηξη τα επόμενα χρόνια όντας πεπεισμένος ότι ο τουρισμός που θα έρθει θα έχει αρκετά στοιχεία digital, πράσινου και βιώσιμου τουρισμού. «Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός τα επόμενα χρόνια καθώς ο τουρίστας μετά το τέλος της πανδημίας θα θέλει να κάνει ακόμη πιο μακρινά ταξίδια. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να κρατήσουμε τον τουρισμό στη χώρα μας. Έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα και αυτό είναι η γεωγραφική θέση ωστόσο στον τομέα της επένδυσης και ανάπτυξης, θεωρώ ότι μόνο μέσω συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα» περιέγραψε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΛΘ. Τέλος, για το θέμα της κρουαζιέρας ο ίδιος είπε ότι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων το 2021 ήταν 17, ενώ ήδη για το 2022 έχουν 49 επιβεβαιωμένες αφίξεις. Στόχος, όπως είπε είναι να αποτελέσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης κόμβο μεταφορών της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Την τεράστια αντοχή που επέδειξε η κρουαζιέρα, κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς τόνισε μέσω της ομιλίας του, ο chief operations officer, πρόεδρος επιχειρήσεων Celestyal Cruises, Capt. Γιώργος Κουμπενάς. «Η χώρα μας έβαλε γερά θεμέλια όσον αφορά το κομμάτι της κρουαζιέρας το 2021, τώρα λοιπόν είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να επωφεληθούμε για να δούμε ανάπτυξη το 2022. Η κρουαζιέρα έχει μία ιδιομορφία είναι και τουρισμός και ναυτιλία μαζί. Για αυτό και θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια όπου παρατηρούνται τεράστιες αδυναμίες καθώς για την κρουαζιέρα το λιμάνι πρέπει να έχει τις ίδιες υποδομές που έχει ένα το αεροδρόμιο για ένα αεροπλάνο».

Για το επενδυτικό πρόγραμμα των 14 αεροδρομίων μίλησε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο γενικός διευθυντής ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος. «Έχουμε φτιάξει 14 σύγχρονες πύλες εισόδου αντάξιες των προορισμών που εξυπηρετεί. Δυστυχώς η ολοκλήρωση της επένδυσης συνέπεσε με την πανδημία όπου κυριολεκτικά μέσα σε πέντε ημέρες γκρεμίστηκε η επιβατική κίνηση φτάνοντας στο απόλυτο μηδέν. Αρα το 2020, λοιπόν έκλεισε με μία απώλεια επιβατών της τάξεως του 70%, ωστόσο φέτος βλέπουμε απώλειες 45% σε σχέση με το 2019» ανέφερε ο κ. Βήλος για το θέμα της υγειονομικής κρίσης και πόσο ακριβώς τους έχει επηρεάσει. Ωστόσο, τόνισε ότι τα αεροδρόμια είναι κάτι περισσότερο από υποδομές ενώ στόχος της Fraport όπως είπε είναι η δημιουργία στενών και αληθινών σχέσεων με τις αεροπορικές εταιρείες.

Ο επικεφαλής δικτύου και μικρών επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς, Στέλιος Ηλιάδης δήλωσε ότι «βλέπουμε πλέον τις επενδύσεις κάτω από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Για εμάς στον τουρισμό ανήκουν και οι υποδομές άρα και οι χρηματοδοτήσεις οδικών αξόνων και τα logistics οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές». Ενώ όσον αφορά τη νέα χρονιά, ο κ. Ηλιάδης ανέφερε ότι από το 2022 η χώρα μας θα έχει όλα αυτά τα σημαντικά εργαλεία που χρειάζεται (ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός, ΕΣΠΑ κ.α.) και ένα τραπεζικό σύστημα που είναι στο καλύτερο επίπεδο από άποψης ρευστότητας.

«Η Πειραιώς έχει δεσμεύσει ένα σημαντικό ποσό δανειακών κεφαλαίων προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Πέραν, όμως από τα δανειακά κεφάλαια που μπορούμε να διοχετεύσουμε στην αγορά, μπορούμε να υποστηρίξουμε και τη πολιτεία με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε» πρόσθεσε ο ίδιος.

Ως μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την ανάπτυξη των πωλήσεων τους, χαρακτήρισε τον τουρισμό ο ανώτερος διευθυντής ναυτιλιακών, καυσίμων και υπηρεσιών, ΕΚΟ ΑΒΕΕ, Ιάκωβος Σιγάλας προσθέτοντας ότι η εταιρεία κινεί γη, ουρανό και θάλασσα και παράλληλα, στηρίζει την εθνική προσπάθεια με συνεχείς επενδύσεις στις υποδομές της. «Διαθέτουμε μία καθετοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα και είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας. Ο τουρισμός και οι πωλήσεις μας συνδέονται άμεσα αφού δεν υπάρχει περίπτωση πλοίο ή αεροπλάνο να κινηθεί χωρίς καύσιμα άρα εάν αυξάνονται οι πτήσεις αυξάνεται και η ζήτηση. Άρα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την αύξηση του τουρισμού» κατέληξε ο κ. Σιγάλας.