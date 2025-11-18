Νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα ο Αντώνης Καμάρας

Enikos Newsroom

οικονομία

Παγκόσμια Τράπεζα
Πηγή: ΕΡΑ

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, ο Αντώνης Καμάρας ορίζεται εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για την περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη στενής συνεργασίας της Ελλάδας με την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και την ευρύτερη ενίσχυση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

Ο Αντώνης Καμάρας σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Connecticut College (ΒΑ) και Πολιτική Φιλοσοφία και Διεθνή Πολιτική Οικονομία στο LSE (M.Sc., M.Phil., αντίστοιχα) και έχει σημαντική εμπειρία στα θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και σε ζητήματα σύνδεσης της επιχειρηματικής με την επιστημονική κοινότητα.

