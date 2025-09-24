Lidl Ελλάς: «Άδικο και αυθαίρετο το πρόστιμο – Θα ασκήσουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες»

Enikos Newsroom

οικονομία

Lidl Ελλάς

Η Lidl Ελλάς εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την επιβολή προστίμου από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. Όπως αναφέρει «σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι ο έλεγχος που ξεκίνησε από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Ιούλιο του 2024 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα είναι άδικο και αυθαίρετο, καθώς βασίζεται σε μια νομική βάση που έχει έκτοτε καταργηθεί, η οποία ήταν μη εφαρμόσιμη και ασαφής».

Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ από το υπουργείο Ανάπτυξης

Σύμφωνα με την Lidl Ελλάς «η φερόμενη παράβαση αφορά σε 32 προϊόντα σε σύνολο 510 προϊόντων που ελέγχθηκαν. Διαμαρτυρόμαστε για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε η Εποπτική Αρχή και ως εκ τούτου θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα που μας παρέχονται.

Είναι σημαντικό για εμάς να τονίσουμε ότι η Lidl Ελλάς ανέκαθεν υπερασπιζόταν την ακεραιότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών, εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Τον τελευταίο χρόνο, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται: «Το ξεκαθαρίζουμε: δε δεχόμαστε κατηγορίες και πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς ήταν, είναι και θα παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών – με διαφάνεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ».

