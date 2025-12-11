Φορολογούμενοι: Φορο-λογαριασμός 6,6 δισ. ευρώ σε 20 ημέρες – Όλες οι υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν

Σύνοψη από το

  • Περίπου 6,6 δισ. ευρώ αναμένονται να μπουν στα ταμεία του Δημοσίου τον Δεκέμβριο, καθώς εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να καλύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις.
  • Συγκεκριμένα, μέσα στον μήνα πρέπει να εξοφληθούν η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ, η 6η δόση του φόρου εισοδήματος, καθώς και ο λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας για το 2026. Από την Πρωτοχρονιά, όσοι δεν πληρώσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.
  • Χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν κι άλλες εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του έτους, όπως τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ή επιστροφή ενοικίου, και η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων για ακινησία οχημάτων, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και επιπλέον φόρους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Φορολογούμενοι: Φορο-λογαριασμός 6,6 δισ. ευρώ σε 20 ημέρες – Όλες οι υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν

Περίπου 6,6 δισ. ευρώ αναμένονται να μπουν στα ταμεία του Δημοσίου τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον φετινό κρατικό προϋπολογισμό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων αφορά φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψουν εκατομμύρια φορολογούμενοι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, μέσα στον μήνα πρέπει να εξοφληθούν η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ 2025, η 6η δόση του φόρου εισοδήματος, καθώς και ο λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας για το 2026, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Από την Πρωτοχρονιά, όσοι δεν έχουν πληρώσει εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης.

  • Αν η πληρωμή γίνει έως 31 Ιανουαρίου 2026, το πρόστιμο είναι 25% του ποσού.
  • Αν εξοφληθεί μέσα στον Φεβρουάριο 2026, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%.
  • Αν η πληρωμή γίνει μετά την 1η Μαρτίου 2026, ή δεν γίνει καθόλου, το πρόστιμο φτάνει στο 100% του ποσού.

Όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών πρέπει επίσης να εξοφλήσουν τις δόσεις τους κανονικά, ώστε να μη χαθεί ο διακανονισμός.

Λίγο πριν την εκπνοή του έτους, χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν κι άλλες εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν για να αποφύγουν πρόστιμα και επιπλέον φόρους, αλλά και για να μη χάσουν ενισχύσεις, όπως αυτή της επιστροφής ενοικίου.

  • Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου που δεν έχουν λάβει ακόμη τα χρήματά τους ή έλαβαν μικρότερο ποσό, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο. Όσοι την υποβάλουν έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν ως το τέλος του μήνα, ενώ όσοι την καταθέσουν έως 30 Δεκεμβρίου, θα λάβουν τα χρήματά τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ πρέπει να το κάνουν άμεσα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
  • Όσοι απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, και κινδυνεύουν να πιαστούν στα τεκμήρια, έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τον έξτρα φόρο με την υποβολή δηλώσεων γονικών παροχών ή δωρεών χρημάτων.
  • Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων που έλαβαν αναδρομικά μέσα στο 2024, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αναφέρονται, πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 τις τροποποιητικές δηλώσεις τους. Κάθε τροποποιητική υποβάλλεται χωριστά για κάθε έτος. Μετά την υποβολή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα και ο φόρος πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026.
  • Μέχρι το τέλος του χρόνου, οι κληρονόμοι οφείλουν να καταθέσουν φορολογικές δηλώσεις για λογαριασμό όσων απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, με προϋπόθεση ότι έχουν ήδη ενημερωθεί στο μητρώο τα στοιχεία των κληρονόμων και η ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος.
  • Οι κάτοικοι εξωτερικού που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία εκτός Ελλάδας μέσα στο 2024, πρέπει να υποβάλουν δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • Τέλος, όσοι θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, πρέπει να καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες μέσω της εφαρμογής myCar της ΑΑΔΕ, έως το τέλος του έτους.

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το τελευταίο τρίμηνο του 2025 θα φύγουν από τις τσέπες των πολιτών τουλάχιστον 18,7 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά για φέτος τα δημόσια έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 69,3 δισ. ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του αίματος: Πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία μπορεί να τον αντιστρέψει

Το μυστικό για να αποφύγετε τη «μυρωδιά γάτας» στο σπίτι

Εναλλακτικοί προορισμοί για την Πρωτοχρονιά: «Φωτιά » το κόστος διαμονής για μια οικογένεια – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Μπαράζ ελέγχων στην αγορά ενόψει των Χριστουγέννων – Αρχίζει σήμερα το εορταστικό ωράριο

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:22 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Μπαράζ ελέγχων στην αγορά ενόψει των Χριστουγέννων – Αρχίζει σήμερα το εορταστικό ωράριο

«Πρεμιέρα» κάνει σήμερα το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή με την ...
04:00 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κρυφές ανατιμήσεις στα τρόφιμα: Αλλάζουν ετικέτα στα προϊόντα για να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις

Διάφορα τεχνάσματα φαίνεται πως χρησιμοποιούν ορισμένες βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να δ...
03:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Γολγοθάς… το παρκάρισμα στην Αθήνα: Τα υψηλά ενοίκια και οι θέσεις στάθμευσης «αδειάζουν» το πορτοφόλι των πολιτών

Την ώρα που τα ενοίκια στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας ανεβαίνουν στα ύψη, οι οδηγοί έρχ...
22:20 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Fed: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης αποφάσισε την Τρίτη, όπως αναμενόταν, η Κεντρικ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα