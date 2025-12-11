Φορολογούμενοι: Φορο-λογαριασμός 6,6 δισ. ευρώ σε 20 ημέρες – Όλες οι υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν

Περίπου 6,6 δισ. ευρώ αναμένονται να μπουν στα ταμεία του Δημοσίου τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον φετινό κρατικό προϋπολογισμό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων αφορά φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψουν εκατομμύρια φορολογούμενοι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, μέσα στον μήνα πρέπει να εξοφληθούν η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ 2025, η 6η δόση του φόρου εισοδήματος, καθώς και ο λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας για το 2026, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Από την Πρωτοχρονιά, όσοι δεν έχουν πληρώσει εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης.

Αν η πληρωμή γίνει έως 31 Ιανουαρίου 2026 , το πρόστιμο είναι 25% του ποσού.

Αν εξοφληθεί μέσα στον Φεβρουάριο 2026, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%.

Αν η πληρωμή γίνει μετά την 1η Μαρτίου 2026, ή δεν γίνει καθόλου, το πρόστιμο φτάνει στο 100% του ποσού.

Όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών πρέπει επίσης να εξοφλήσουν τις δόσεις τους κανονικά, ώστε να μη χαθεί ο διακανονισμός.

Λίγο πριν την εκπνοή του έτους, χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν κι άλλες εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν για να αποφύγουν πρόστιμα και επιπλέον φόρους, αλλά και για να μη χάσουν ενισχύσεις, όπως αυτή της επιστροφής ενοικίου.

Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου που δεν έχουν λάβει ακόμη τα χρήματά τους ή έλαβαν μικρότερο ποσό, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο. Όσοι την υποβάλουν έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου , θα πληρωθούν ως το τέλος του μήνα, ενώ όσοι την καταθέσουν έως 30 Δεκεμβρίου , θα λάβουν τα χρήματά τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2026 . Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ πρέπει να το κάνουν άμεσα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων που έλαβαν αναδρομικά μέσα στο 2024, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αναφέρονται, πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 τις τροποποιητικές δηλώσεις τους. Κάθε τροποποιητική υποβάλλεται χωριστά για κάθε έτος. Μετά την υποβολή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα και ο φόρος πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το τελευταίο τρίμηνο του 2025 θα φύγουν από τις τσέπες των πολιτών τουλάχιστον 18,7 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά για φέτος τα δημόσια έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 69,3 δισ. ευρώ.