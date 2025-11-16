Φόροι και ακρίβεια: Οι Έλληνες δυσκολεύονται να «βγάλουν» τον μήνα – Ξοδεύουν περισσότερα απ’ όσα αμείβονται

Enikos Newsroom

οικονομία

Φόροι και ακρίβεια: Οι Έλληνες δυσκολεύονται να «βγάλουν» τον μήνα – Ξοδεύουν περισσότερα απ’ όσα αμείβονται

Παρά τη σταθεροποίηση της οικονομίας, η καθημερινότητα των Ελλήνων εργαζομένων αποδεικνύει πως η έννοια του «αξιοπρεπούς μισθού» είναι περισσότερο ψευδαίσθηση παρά πραγματικότητα. Το καθαρό εισόδημα δεν αρκεί ούτε για μια ζωή με ασφάλεια, ούτε για τη δημιουργία προοπτικής, καθώς τα έξοδα «καταπίνουν» κάθε ευρώ που απομένει στο τέλος του μήνα.

Ένας εργαζόμενος με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ –ποσό που θεωρείται ικανοποιητικό για τα ελληνικά δεδομένα– καταλήγει να λαμβάνει μόλις 1.140 ευρώ καθαρά, αφού οι φόροι και οι εισφορές αφαιρούν σχεδόν το ένα τρίτο του εισοδήματός του. Από αυτά, όταν προστεθούν τα βασικά έξοδα διαβίωσης, το αποτέλεσμα είναι αποκαρδιωτικό: τα μηνιαία έξοδα ξεπερνούν τον καθαρό μισθό.

Συγκεκριμένα, ένα νοικοκυριό με εισόδημα 1.140 ευρώ χρειάζεται τουλάχιστον 1.380 ευρώ για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Το ενοίκιο απορροφά γύρω στα 650 ευρώ, οι λογαριασμοί φτάνουν τα 180 ευρώ, τα τρόφιμα κοστίζουν περίπου 200 ευρώ, τα καύσιμα γύρω στα 100 ευρώ, ενώ τα λοιπά καθημερινά έξοδα ανεβαίνουν στα 250 ευρώ. Το τελικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, αφήνοντας τον εργαζόμενο να μετρά συνεχώς τι θα κόψει.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά γενικό κανόνα. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χαμηλότερα αμειβόμενες χώρες της Ευρώπης, την ώρα που φορολογεί την εργασία σχεδόν όσο τα πλουσιότερα κράτη του Βορρά. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται μόλις στο 70% του μέσου όρου της Ε.Ε., με τη σύγκλιση να υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός στη χώρα ανέρχεται σε περίπου 18.000 ευρώ, την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 38.000 ευρώ. Η «ψαλίδα» αυτή αντικατοπτρίζει τη βαθιά ανισότητα που βιώνει ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος, παρά τη συνεχή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες ζητούν ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης: μείωση της φορολογίας, πτώση των τιμών στα βασικά αγαθά και πάταξη της φοροδιαφυγής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Θεσσαλία: Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τα μπλόκα

Siri: «Μιλάει» πλέον με το οικοσύστημα Samsung SmartThings

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
18:25 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Τουρισμός για όλους 2025: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα – Όλες οι λεπτομέρειες

Συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2025, με την ένταξη επιπλέον δικα...
17:57 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ευρεία σύσκεψη με Χατζηδάκη-Τσιάρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων – Tι δήλωσαν για τις πληρωμές

Ευρεία σύσκεψη για το θέμα της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα, (15...
15:29 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Σύσκεψη Χατζηδάκη – Τσιάρα με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο επίκεντρο η πορεία των ελέγχων και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Σύσκεψη με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν σήμερα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κω...
12:43 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Black Friday και Cyber Monday: Tι θα ψωνίσουν οι Έλληνες καταναλωτές στις εκπτώσεις

Αυξημένη κινητικότητα αναμένεται φέτος στη Black Friday και τη Cyber Monday, σύμφωνα με νέα έρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα