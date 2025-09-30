Ενίσχυση 250 ευρώ: 4 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ σε συνταξιούχους. Η πληρωμή θα γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή χηρείας.

Ειδικότερα δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισοδηματικά κριτήρια:

  • 14.000 ευρώ για τον άγαμο δηλαδή έως 1.167 τον μήνα
  • 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης δηλαδή έως 2.166 ευρώ τον μήνα

Περιουσιακά κριτήρια:

  • Άγαμος: 200.000 ευρώ
  • Έγγαμος: 300.000 ευρώ

Ερώτηση

Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ, έχω γεννηθεί το 1960 και συμπλήρωσα τα 65 έτη τον Σεπτέμβριο, δικαιούμαι τα 250 ευρώ;

Απάντηση

Όχι. Το ποσό θα λάβουν όσοι έχουν γεννηθεί ως την 31/12/1959

Ερώτηση

Είμαστε ζευγάρι συνταξιούχων άνω των 65 με συνολικό φορολογητέο εισόδημα 28.000 ευρώ. Δικαιούμαστε το επίδομα;

Απάντηση

Όχι. Το ποσό θα λάβουν ζευγάρια συνταξιούχων με φορολογητέο εισόδημα ως 26.000 ευρώ.

Ερώτηση

Είμαι συνταξιούχος αναπηρίας 66 ετών με φορολογητέο εισόδημα 16.000 ευρώ. Δικαιούμαι το επίδομα?

Απάντηση

Ναι. Για τους συνταξιούχους αναπηρίας δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ερώτηση

Είμαι 67 ετών και έκανα αίτηση για σύνταξη τον Ιανουάριο. Η σύναξή μου έχει εκδοθεί αλλά θα πληρωθώ τέλος Οκτωβρίου. Δικαιούμαι τα 250 ευρώ;

Απάντηση

Όχι. Το ποσό θα λάβουν όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι και τους καταβλήθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου η σύνταξη του Οκτωβρίου.

