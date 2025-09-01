ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,6% η ανεργία το β’ τρίμηνο του 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Εύη Κατσώλη

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β’ τρίμηνο του 2025 ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/9) η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο 8,6%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Β’ τριμήνου 2025:

▪ Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.

▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058.

Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

15:38 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

