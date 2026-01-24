Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

  • Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ., ενώ στα εμπορικά κέντρα θα κλείσουν στις 8 μ.μ.
  • Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, με εξαιρέσεις όπως τα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go, το Σκλαβενίτης στο Smart Park, επιλεγμένα Μασούτης, My Market και LIDL.
  • Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για τις εκπτώσεις, τονίζοντας την ανάγκη ευκρινούς αναγραφής αρχικής και νέας τιμής, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για παραπλανητικές προσφορές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Οι χειμερινές εκπτώσεις είναι σε εξέλιξη και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και αύριο, Κυριακή (25/1) με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από 11 π.μ. έως τις 6μμ.

Τα καταστήματα στα εμπορικά κέντρα θα έχουν πιο διευρυμένο ωράριο καθώς θα κλείσουν στις 8 μ.μ.

Τι θα ισχύσει για τα σούπερ μάρκετ

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ αναμένεται να είναι κλειστά την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο ανοιχτά θα είναι:

  • ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go: Θα λειτουργούν μόνο τα Shop & Go μέχρι τις 10μμ.
  • Σκλαβενίτης: Μόνο το κατάστημα  της αλυσίδας που βρίσκεται στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα θα είναι ανοιχτό.
  • Μασούτης: Θα είναι ανοιχτά μόνο τα καταστήματα της αλυσίδας που βρίσκονται στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (07:00-23:00)  και στο MEDITERRANEAN COSMOS (11:00-20:00)
  • My Market: Θα είναι κάποια καταστήματα της αλυσίδας ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του καταστήματος  αλυσίδας που τους ενδιαφέρει προκειμένου να ενημερωθούν για το εάν λειτουργούν ή όχι.
  • LIDL: Ορισμένα καταστήματα της αλυσίδας θα είναι ανοιχτά.

Τι πρέπει να  προσέχουν οι καταναλωτές

Mάλιστα στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, η  Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας δίνει κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές τους με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια αυτών. Αναλυτικά:

  • Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.
  • Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
  • Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
  • Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
  • Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».
  • Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

 

 

