Ανατροπή με την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Τα νέα σενάρια

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

συνταξιοδότηση

Ανατροπή με την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027. Παρόλο του το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια για αλλαγές που θα δρομολογούνταν με την εφαρμογή της διάταξης που συνδέει τις ηλικίες συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής των πολιτών, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει προς το παρόν, και πιθανότατα παίρνει παράταση για το 2029.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως ξεκαθάρισε την Παρασκευή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στο OPEN, επικαλούμενος τρεις αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης «δεν πρόκειται να αυξηθούν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση το 2027. Η ΕΛΣΤΑΤ και οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέδωσαν φάκελο στην κυβέρνηση που λέει ότι: δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύξησης ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης».

«Ωστόσο τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση θα εξεταστούν πάλι το 2029 και εάν χρειαστεί… θα δούμε. Άρα μέχρι το 2029 δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας »,συμπλήρωσε.

 Πώς διαμορφώνονται σήμερα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τα γενικά όρια συνταξιοδότησης σήμερα είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά:

  •  Το όριο για πλήρη σύνταξη με τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης (12 ημέρες ασφάλισης) διαμορφώνεται στα 62 έτη.
  • Το όριο για μειωμένη σύνταξη με 15 τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης (4.500  ημέρες) με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις καταστατικές αναφορές των ταμείων ανέρχεται στα 62 έτη.
  • Το όριο για πλήρη σύνταξη με τουλάχιστον με τουλάχιστον 15 έτη (4.500 ημέρες) ασφάλισης είναι στα 67 έτη.

Eπισημαίνεται πως σύμφωνα με τις μνημονιακές διατάξεις του 2012 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξήθηκαν στην Ελλάδα με αυτόματο τρόπο κατά 2 έτη, δηλαδή από τα 60 έτη ανέβηκαν στα 62 έτη και από τα 65 έτη “σκαρφάλωσαν” στα 67  έτη.

Τα σενάρια

Αξίζει σημειωθεί πως κάποια από τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τα γενικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης ανέφεραν πως αυτά θα αυξηθούν κατά τη περίοδο 2027-2030 από τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης στα 63,6 έτη και από τα  67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης στα 68 έτη.

Πάντως δεν αποκλείεται τα νέα στοιχεία των αναλογιστικών μελετών να δείξουν πως πρέπει να γίνει έως το 2033 μια μικρή αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης η οποία μπορεί να είναι από μισό έως και 1,5 χρόνο.

Επίσης επισημαίνεται πως τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

  • Το 2030 θα αυξηθούν στα 68,5 έτη και στα 63,6 έτη
  • Το 2040 θα ανέβουν στα 69,5 έτη και στα 64,5 έτη
  • Το 2050 θα αυξηθούν στα 70,5 έτη και στα 65, 5 έτη

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γυναίκα έσπασε τον αυχένα της με ένα… χασμουρητό – Πώς συνέβη το απίστευτο περιστατικό;

Αυγά ή γιαούρτι: Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για ένα πρωινό γεμάτο πρωτεΐνη;

Ηλεκτρική ενέργεια: Γιατί οι τιμές επιστρέφουν στα προ κρίσης επίπεδα

Ανατροπή με την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Τα νέα σενάρια

Άβολο περιστατικό: Άντρας κοροϊδεύει γυναίκα για μπλουζάκι συγκροτήματος χωρίς να ξέρει ποια είναι

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγορι που σιδερώνει σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:46 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Όλες οι τελευταίες εκτιμήσεις

Στις 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγο...
21:07 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Χρηματιστήριο: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την δημόσια πρόταση εξαγοράς του από την Euronext

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προα...
20:23 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025 – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα,...
17:22 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Πότε θα εισαχθεί προς συζήτηση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Τι είπε η Κεραμέως για την 13ωρη απασχόληση και τις δηλωθείσες υπερωρίες

Νέες διευκρινίσεις για τη διάταξη της 13ωρης απασχόλησης που περιλαμβάνει το νέο εργασιακό νομ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης