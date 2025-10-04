Ανατροπή με την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Τα νέα σενάρια

Ανατροπή με την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027. Παρόλο του το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια για αλλαγές που θα δρομολογούνταν με την εφαρμογή της διάταξης που συνδέει τις ηλικίες συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής των πολιτών, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει προς το παρόν, και πιθανότατα παίρνει παράταση για το 2029.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως ξεκαθάρισε την Παρασκευή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στο OPEN, επικαλούμενος τρεις αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης «δεν πρόκειται να αυξηθούν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση το 2027. Η ΕΛΣΤΑΤ και οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέδωσαν φάκελο στην κυβέρνηση που λέει ότι: δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύξησης ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης».

«Ωστόσο τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση θα εξεταστούν πάλι το 2029 και εάν χρειαστεί… θα δούμε. Άρα μέχρι το 2029 δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας »,συμπλήρωσε.

Πώς διαμορφώνονται σήμερα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τα γενικά όρια συνταξιοδότησης σήμερα είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά:

Το όριο για πλήρη σύνταξη με τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισ ης (12 ημέρες ασφάλισης) διαμορφώνεται στα 62 έτη.

ης (12 ημέρες ασφάλισης) διαμορφώνεται στα Το όριο για μειωμένη σύνταξη με 15 τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης (4.500 ημέρες) με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις καταστατικές αναφορές των ταμείων ανέρχεται στα 62 έτη .

ασφάλισης (4.500 ημέρες) με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις καταστατικές αναφορές των ταμείων . Το όριο για πλήρη σύνταξη με τουλάχιστον με τουλάχιστον 15 έτη (4.500 ημέρες) ασφάλισης είναι στα 67 έτη.

Eπισημαίνεται πως σύμφωνα με τις μνημονιακές διατάξεις του 2012 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξήθηκαν στην Ελλάδα με αυτόματο τρόπο κατά 2 έτη, δηλαδή από τα 60 έτη ανέβηκαν στα 62 έτη και από τα 65 έτη “σκαρφάλωσαν” στα 67 έτη.

Τα σενάρια

Αξίζει σημειωθεί πως κάποια από τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τα γενικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης ανέφεραν πως αυτά θα αυξηθούν κατά τη περίοδο 2027-2030 από τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης στα 63,6 έτη και από τα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης στα 68 έτη.

Πάντως δεν αποκλείεται τα νέα στοιχεία των αναλογιστικών μελετών να δείξουν πως πρέπει να γίνει έως το 2033 μια μικρή αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης η οποία μπορεί να είναι από μισό έως και 1,5 χρόνο.

Επίσης επισημαίνεται πως τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής: