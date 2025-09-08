Ακρίβεια: Έρχονται μειώσεις τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα – Ολόκληρη η λίστα

Δημήτρης Χριστούλιας

Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί τα επόμενα 24ώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για να μειωθούν άμεσα οι τιμές σε 1.000 βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Οι συναντήσεις που είχε την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών τροφίμων φαίνεται να αποδίδουν καρπούς καθώς, όπως όλα δείχνουν, το σχέδιο για «μόνιμες μειώσεις τιμών» μπαίνει σε εφαρμογή από τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας 

Αναλυτικότερα εντός της εβδομάδας, εκτός μεγάλου απροόπτου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε συνεργασία με τις βιομηχανίες θα ανακοινώσουν τη λίστα με τα πρώτα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές. Δεν αποκλείεται ωστόσο να ανακοινωθούν οι μειώσεις και στα 1.000 προϊόντα σε μια προσπάθεια να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και πιο άμεσο όφελος οι καταναλωτές.

Η λίστα με τις μειώσεις

Η λίστα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα, αβγά, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, σοκολατοειδή, κονσέρβες, φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Η αρχική σκέψη είναι οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων να διατηρηθούν στα των σούπερ μάρκετ έως και το τέλος της χρονιάς, ωστόσο το χρονικό διάστημα θα αποφασισθεί ξεχωριστά από κάθε επιχείρηση.

Στα προϊόντα που θα μειώνονται οι τιμές δεν θα υπάρχει κάποια ειδική σήμανση, ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα θα φροντίσουν οι ίδιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να επικοινωνήσουν στους πελάτες τους τις νέες μειωμένες τιμές, ενώ δεν αποκλείεται τα προϊόντα που θα μειώνονται, να αναρτώνται και στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, την e-katanalotis, έτσι ώστε να μπορούν να ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα οι καταναλωτές για τις μειώσεις στις τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Στόχος τόσο του υπουργείου Ανάπτυξης και των σούπερ μάρκετ είναι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε χαμηλές τιμές όλον τον χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη πρωτοβουλία είχε υλοποιηθεί από τα σούπερ μάρκετ και πέρυσι το φθινόπωρο, όπου συνολικά είχαν μειωθεί οι τιμές σε 671 προϊόντα από 5% έως και 50%.

