Διευκρινίσεις αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των πολυκαταστημάτων στις περιοχές που βρίσκονται στο "βαθύ κόκκινο", δηλαδή σε πολύ αυξημένο κίνδυνο, δίνει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως επισημαίνεται, στην αναστολή λειτουργίας δεν εμπίπτουν οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν υπό την διαχείριση ενός νομικού προσώπου και εκθέτουν τα προϊόντα τους σε ενιαίο χώρο, εκτεινόμενο σε έναν ή περισσότερους ορόφους, ακόμη και αν πρόκειται για προϊόντα διαφορετικών εμπορικών σημάτων. Η αναστολή αφορά στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς υποκατάστημα εντός πολυκαταστήματος (shop in a shop).

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής: Διευκρινίσεις ως προς την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό το καθεστώς, υποκατάστημα εντός πολυκαταστήματος (shop in a shop), στις περιοχές που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/3-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση Β . Προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των συνθηκών τουμανταγωνισμού, διευκρινίζονται τα κάτωθι: Α) Η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που προβλέπεται με την ως άνω ΚΥΑ, αφορά στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς υποκατάστημα εντός πολυκαταστήματος (shop in a shop), διαθέτουν δικό τους ΑΦΜ, διαφορετικό από τα υπόλοιπα που φιλοξενούνται στο πολυκατάστημα και εξυπηρετούν τους καταναλωτές σε δικό τους αυτοτελή χώρο. Στην αναστολή λειτουργίας που προβλέπεται με την ως άνω ΚΥΑ, δεν εμπίπτουν ωστόσο οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες λειτουργούν υπό την διαχείριση ενός νομικού προσώπου και εκθέτουν τα προϊόντα τους σε ενιαίο χώρο, εκτεινόμενο σε έναν ή περισσότερους ορόφους ακόμη και αν πρόκειται για προϊόντα διαφορετικών εμπορικών σημάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με την μέθοδο καθορισμού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) και καθορισμού ραντεβού για παράδοση εκτός καταστήματος (click away). Επιπρόσθετα για αυτές ισχύουν τα μέτρα της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 25 τμ και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των 20 ατόμων.