Διαδικτυακή ημερίδα στο ΕΒΕΑ: Η Ελλάδα ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη μετά το COVID-19

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα «Η Ελλάδα, ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη μετά το Covid-19» που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU) και το Hellenic Trade Council (HETCO).

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού από την Ελλάδα και ανέλυσε τις νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας στην μετά την πανδημία εποχή.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μίχαλος: «Ελλάδα και Κίνα έχουν μακρά ιστορία στις επιχειρηματικές συνεργασίες κι έχουν δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Μέχρι τώρα, τομείς όπως αυτοί της ναυτιλίας και των ναυπηγοεπισκευών, των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο γόνιμων συνεργασιών.

Σε αυτούς, αλλά και σε μια σειρά από αναδυόμενους τομείς, έχουμε τώρα τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες.