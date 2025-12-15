Θεσσαλονίκη: 44χρονος επιχείρησε να πνίξει με κορδόνια την σύντροφό του μπροστά στον 14χρονο γιο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία

Την 34χρονη σύντροφό του κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με κορδόνια ένας 44χρονος στη Θεσσαλονίκη, πάνω σε καβγά, με την γυναίκα να ξεφεύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόληση της με τις πολεμικές τέχνες.

Ο 44χρονος Γεωργιανός συνελήφθη έπειτα από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το επεισόδιο φαίνεται πως συνέβη τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο σπίτι της γυναίκας (με καταγωγή από την Ουκρανία) στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, και – μάλιστα – μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

