Ο Φέντερερ επιβλήθηκε του Ναδάλ με 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4 και θα δώσει το «παρών» για 12η φορά στην –ολόχρυση- καριέρα στον τελικό του Wimbledon και για 31η φορά σε τελικό Grand Slam διεκδικώντας τον 21ο major τίτλο του. Αριθμοί που «ζαλίζουν», αλλά φανερώνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το μεγαλείο του Ελβετού τενίστα.

