Επιδόματα και παροχές από τη ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

Enikos Newsroom

οικονομία

επιδόματα

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιήσει από τη Δευτέρα 12 έως τις16 Ιανουαρίου η ΔΥΠΑ σε χιλιάδες πολίτες. Αναλυτικά, η ΔΥΠΑ θα πληρώσει:

  • 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

28χρονη χάνει 6 κιλά τον μήνα ακολουθώντας μόνο έναν «χρυσό» κανόνα: «Ήταν όλα στο μυαλό μου»

Αυτό είναι το πιο υγιεινό λαχανικό στον κόσμο, σύμφωνα με το CDC – Βοηθά στην υγεία των οστών και του δέρματος

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε έρχονται τα νέα «ραβασάκια» -Τι θα ισχύσει για την πληρωμή με τον μήνα το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:52 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Δημοσιονομική υπεραπόδοση το 2025 για την ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από τον στόχο

Kαι το 2025 καταγράφηκε σημαντική υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης το ...
08:29 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Τι σημαίνει η συμφωνία ΕΕ – Mercosur για τη χώρα μας – Οι εξαγωγικές προοπτικές για τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα  

Δυνατότητα πρόσβασης σε μια νέα αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών, πολλοί εκ των οποίων ενδέχ...
07:39 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Τέλη κυκλοφορίας 2026 με τον μήνα: Βήμα βήμα η διαδικασία για την πληρωμή τους – Πότε έρχονται τα νέα «ραβασάκια» για το 2027

Την Τετάρτη, 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myCA...
20:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 16 Ιανουαρίου

Συνολικά 63.123.366,76 ευρώ θα καταβληθούν σε 66.607 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Ιανουα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι