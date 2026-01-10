Επιδόματα και παροχές από τη ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιήσει από τη Δευτέρα 12 έως τις16 Ιανουαρίου η ΔΥΠΑ σε χιλιάδες πολίτες. Αναλυτικά, η ΔΥΠΑ θα πληρώσει:

28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .

. 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας .

. 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».