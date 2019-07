Ο Ντουράντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών αξίας 164 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Ίρβινγκ ίδιας διάρκειας 141 εκατομμυρίων δολαρίων και ο πολύπειρος σέντερ θα αμείβεται με δέκα εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο αντικαταστάτης του Ίρβινγ στους Μπόστον Σέλτικ Κέμπα Γουόλκερ έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο αξίας 141 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Κλέι Τόμπσον πήρε ούτε λίγο, ούτε πολύ το ποσό των 190 εκατομμυρίων για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, προκειμένου να παραμείνει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Συνολικά, οι ομάδες «ξόδεψαν» 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια για ανανεώσεις συμβολαίων και υπογραφές νέων παικτών και πρέπει να σημειωθεί ότι έως τώρα παραμένει το «θρίλερ» με το μέλλον του Κάουι Λέοναρντ, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Δείτε αναλυτικά όλα τα deals και πόσο κόστισαν

24 hours into free agency, 66 nba players have agreed to contracts worth more than $3.4 billion pic.twitter.com/9wRtJRchQo