O θρόνος είναι αγγλικός αλλά χωράει μόνο έναν

Η Τότεναμ και η Λίβερπουλ θα αναμετρηθούν αύριο στις 22:00, στο Metropolitano της Μαδρίτης, στο μεγάλο τελικό του Chlampions League. Ο ευρωπαϊκός θρόνος είναι αγγλικός αλλά χωράει μόνο έναν.

Η Τότεναμ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό Champions League, ενώ η Λίβερπουλ στην ένατη συμμετοχή της, δεύτερη σερί, κυνηγάει το έκτο κύπελλο.

Στους ημιτελικούς έκαναν απίστευτες ανατροπές. Η Τότεναμ ηττήθηκε με 0-1 στο πρώτο παιχνίδι από τον Άγιαξ και παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 στη ρεβάνς στο Άμστερνταμ, πέτυχε 3 γκολ με τον Μόουρα, το τρίτο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, κέρδισε με 2-3 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Η Λίβερπουλ, αν και ηττήθηκε με 3-0 από τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, έκανε την ανατροπή με 4-0 στο δεύτερο ματς στο Anfield.

Στα «Ματς του Κουπονιού» και με «Επιστροφή Στοιχήματος» ο τελικός

