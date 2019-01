Έντονο ήταν το ελληνικό «χρώμα» στο γήπεδο των Μπακς, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε άλλη μία ηγετική εμφάνιση στη νίκη 108-99 επί των Χόρνετς.

Δείτε το βίντεο:

🇬🇷@Giannis_An34 addresses hundreds of Greeks after the Bucks WIN!!#Hellas | #FearTheDeer pic.twitter.com/9VRybFzNdX