Μετά τον χωρισμό τους πολλοί είναι εκείνοι που είπαν ότι η Αθηνά Χρυσαντίδου και ο Δώρος Παναγίδης έδωσαν οριστικό τέλος στη σχέση τους, η οποία άρχισε μέσα στο "Power of Love" και συνεχίστηκε για έναν χρόνο και μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Ωστόσο, φαίνεται ότι υπολόγισαν χωρίς... τον ξενοδόχο και εν προκειμένω χωρίς τους δύο πρώην παίκτες του reality, καθώς φαίνεται να υπάρχει επανασύνδεση. Και για του λόγου το αληθές η φωτογραφία που ανέβασε η Αθηνά στο Instagram, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά με τον Δώρο στη Μύκονο.

Το σχόλιό της δε, δίπλα από τη φωτογραφία αναφέρει: "Love doesn’t need to be perfect. It just to be true". Δηλ. η αγάπη δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Αρκεί να είναι αληθινή".