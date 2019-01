Εξωτικές διακοπές στον Άγιο Βαρθολομαίο, ή όπως είναι γνωστό στο διεθνές τζετ σετ Σεντ Μπαρτς, κάνει η Μαράια Κάρεϊ εξαργυρώνοντας ακόμη μία χρονιά την επιτυχία του single της "All I want for Christmas", μαζί με τον νεαρό σύντροφό της και τα δίδυμα παιδιά της.

Η Μαράια ετοιμάζεται για την περιοδεία της και λίγο πριν μπει σε εντατικούς ρυθμούς χαλαρώνει μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις στην αγκαλιά του 35χρονου χορευτή της.

Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει τις στιγμές του γελώντας και βγάζοντας selfie, ενώ μαζί τους είναι και τα δίδυμα παιδιά που έχει αποκτήσει η popstar με τον τέως σύζυγό της Νικ Κάνον.

Οι φωτό από την Daily Mail: