Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στο θέατρο Χυτήριο και συγκεκριμένα στα καμαρίνια της παράστασης «Πετάει Πετάει».

Η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον ηθοποιό Μάνο Παπαγιάννη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηθοποιοί ήρθαν σε ρήξη αμέσως μετά το τέλος της παράστασης, που πρωταγωνιστούν.

Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η Σοφία δεν ανέφερε κάποιες ατάκες πάνω στην σκηνή και ο Μάνος της ζήτησε το λόγο.

Μέχρι στιγμής οι ηθοποιοί δεν έχουν κάνει σχετικές δηλώσεις.

Ωστόσο, η Σοφία Παυλίδου έκανε μια ανάρτηση όλο νόημα στο Facebook. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια εικόνα η οποία γράφει: "This person has zero tolerance for violence against women".