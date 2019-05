Ισχυρές καταιγίδες και θύελλες εκδηλώνονται στα ηπειρωτικά του Τέξας προκαλώντας καταστροφές και ζημιές. Εντυπωσιακό είναι το θέαμα των κυκλώνων που παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Here’s a better one I think if y’all want to use. Focused more on the tornado itself. #westtexas#385#odessa#midland pic.twitter.com/4ZCMjerUwN