Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη. Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, πριν αναλάβει τα πριγκιπικά καθήκοντα, προσπαθούσε να εδραιωθεί στον κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε μάλιστα στην τανία "The Boys and Girls Guide to Getting Down".

Η ταινία γυρίστηκε το 2011 και περιγράφει τη ζωή μερικών 20χρονων και ένα "εξωφρενικό" βράδυ στο Λος Άντζελες. Οκτώ χρόνια μετά την πρεμιέρα της, η ταινία επιστρέφει στις αίθουσες, σύμφωνα με τοThe Hollywood Reporter. Οι θαυμαστές της δεν θα περιμένουν πολύ για να δουν την Μέγκαν ως ηθοποιό, καθώς η εταιρεία διανομής σκοπεύει να προβάλλει την ταινία στα τέλη του έτους.