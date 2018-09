Viral αλλά και θέμα στα δελτία ειδήσεων των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, έγινε ένα βιντεάκι με το πάρτι που διοργάνωσε πιλότος για τους επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν στη διάρκεια πτήσης, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών στις ΗΠΑ,

@AmericanAir The Captain of Flight 2354 bought pizza for everybody who was stuck in Wichita Falls Regional airport after a weather diversion. I don’t think I’ve seen this before. pic.twitter.com/sLmo76ckUB