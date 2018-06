Η Μαρία Σπυράκη διέψευσε κατηγορηματικά τους νέους ισχυρισμούς δημοσιογράφου της Frankfurter Allgemeine Zeitung πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει στο εξωτερικό πως θα υπερψηφίσει τη συμφωνία με τα Σκόπια.

Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μάλιστα τον κάλεσε να κατονομάσει τις πηγές του.

«Είναι επίσημο : η ΝΔ είναι έτοιμη να καταψηφίσει την επικύρωση της συμφωνίας. Να τσεκάρετε τις πηγές σας» είναι η ανάρτηση της κας Σπυράκη στο τουίτερ.

This is official: ND is ready to vote against the ratification of the agreement. Please check your sources... https://t.co/5qVoi7p8HO